Скласти 2 односкладних речень. З словом учитись щоб речення були означево-особові
Қазақ тiлi
Скласти 2 односкладних речень. З словом учитись щоб речення були означево-особові
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Гость:
1) Будеш учитися старанніше? 2) Буду радий учитися новому!
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