На соревнованиях по метанию мяча Василий кинул мяч в 3 раза дальше, чем Евдокия. На сколько кинули мяч Василий и Евдокия, если Василий кинул мяч на 24 метра дальше?
Математика
На соревнованиях по метанию мяча Василий кинул мяч в 3 раза дальше, чем Евдокия. На сколько кинули мяч Василий и Евдокия, если Василий кинул мяч на 24 метра дальше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - расстояние, на которое кинула мяч Евдокия. Тогда расстояние, на которое кинул мяч Василий, будет 3х. по условию, Василий кинул мяч на 24 метра дальше, т.е. 3х-х=24 2х=24 х=12 м кинула мяч Евдокия 3*12=36 м кинул мяч Василий Вместе они кинули мяч на 12+36=48 метров. Ответ: на 48 метров
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