один велосипедист 12 сек двигался со скоростью 6м в сек, а второй проехал этот же участок пути за 9 сек. Какова скорасть второга велосипедиста на этом участке пути?

Физика

один велосипедист 12 сек двигался со скоростью 6м в сек, а второй проехал этот же участок пути за 9 сек. Какова скорасть второга велосипедиста на этом участке пути?

Автор: Гость