один велосипедист 12 сек двигался со скоростью 6м в сек, а второй проехал этот же участок пути за 9 сек. Какова скорасть второга велосипедиста на этом участке пути?
Физика
один велосипедист 12 сек двигался со скоростью 6м в сек, а второй проехал этот же участок пути за 9 сек. Какова скорасть второга велосипедиста на этом участке пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ммм...мне кажется так...нужно: 1) 12х6=72 (км) - S - расстояние первого велосипидиста. 2) 72:9=8 (м/с) Ответ: 8 м/с скорость второго велосипедиста. Потому - что: скорость=расстояние/время расстояние=скорость*время время=расстояние/скорость
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