Перевести с казахского на русский: Ырыс пен берекеге толы күз мезгілінің соңғы айы – қарашаның да өзіне тән тамаша сәттері, өзіне тән «қыңыр» мінезі аз емес.
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Перевести с казахского на русский: Ырыс пен берекеге толы күз мезгілінің соңғы айы – қарашаның да өзіне тән тамаша сәттері, өзіне тән «қыңыр» мінезі аз емес.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Счастье и благо полная осень времени последний месяц – ноябрьский и специфичность[свойственная] прекрасные моменты, специфичность[свойственная] « упрямец[кривой] » характер немалый.
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