Перевести с казахского на русский: Ырыс пен берекеге толы күз мезгілінің соңғы айы – қарашаның да өзіне тән тамаша сәттері, өзіне тән «қыңыр» мінезі аз емес.

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Перевести с казахского на русский: Ырыс пен берекеге толы күз мезгілінің соңғы айы – қарашаның да өзіне тән тамаша сәттері, өзіне тән «қыңыр» мінезі аз емес.

Автор: Гость