Одна сторона трикутника на 3 дм більша за другу сторону і в 1,5 раза менша за третю сторону.Знайдіть сторони трикутника,якщо його периметр дорівнює 30 дм.
Геометрия
Одна сторона трикутника на 3 дм більша за другу сторону і в 1,5 раза менша за третю сторону.Знайдіть сторони трикутника,якщо його периметр дорівнює 30 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай 1 сторона трик. = х дм, тоді 2 стор. (х-3) дм, а 3 стор. 1,5х дм. Тоді складаємо рівняння: х+х -3+1,5х = 30; 3,5х=33; х = 33: 3,5; х = 9 ц 3/7 (дм) 1 сторона; 2) 9 ц 3/7 - 3 = 6 ц 3/7(дм) 2 сторона; 3) 9 ц 3/7 * 1,5 = 66/7 * 3/2 = 99/7 = 14 ц 1/7 (дм) 3 сторона;
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