Одна сторона трикутника на 3 дм більша за другу сторону і в 1,5 раза менша за третю сторону.Знайдіть сторони трикутника,якщо його периметр дорівнює 30 дм.

Геометрия

Одна сторона трикутника на 3 дм більша за другу сторону і в 1,5 раза менша за третю сторону.Знайдіть сторони трикутника,якщо його периметр дорівнює 30 дм.

Автор: Гость