4x*(x+3)-(2x+5)*(2x-5)=49
Алгебра
4x*(x+3)-(2x+5)*(2x-5)=49
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 x в квадрате+12x-(4xв квадрате -25)=49 4 x в квадрате+12x-4xв квадрате +25=49 12x=24 x=2
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