С трёх участков земли собрали 156 ц картофеля.С первого и второго участков картофеля собрали поровну,а с третьего- на 12 ц больше, чем с каждого из первых двух.Сколько картофеля собрали с каждого участка?

Математика
С трёх участков земли собрали 156 ц картофеля.С первого и второго участков картофеля собрали поровну,а с третьего- на 12 ц больше, чем с каждого из первых двух.Сколько картофеля собрали с каждого участка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть с 1 участка собрали х ц, тогда со 2 участка тоже х ц, а с 3 участка (х + 12) ц. х+х+х+12 = 156; 3х + 12 = 156; 3х = 144; х = 144 : 3; х = 48 (ц); 48 + 12 = 60 (ц) с 3 уч. Ответ: с 1 уч 48 ц, со 2 уч. 48 ц, с 3 уч. 60 ц.
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