Из пункта A вышла грузовая машина со скоростью 60км/ч.Через 2ч вслед за ней из пункта A вышла легковая машина со скоростью 90км/ч.На каком расстоянии из пункта A легковая машина догонит грузовую?

Алгебра

Из пункта A вышла грузовая машина со скоростью 60км/ч.Через 2ч вслед за ней из пункта A вышла легковая машина со скоростью 90км/ч.На каком расстоянии из пункта A легковая машина догонит грузовую?

Автор: Гость