Из пункта A вышла грузовая машина со скоростью 60км/ч.Через 2ч вслед за ней из пункта A вышла легковая машина со скоростью 90км/ч.На каком расстоянии из пункта A легковая машина догонит грузовую?
Алгебра
Из пункта A вышла грузовая машина со скоростью 60км/ч.Через 2ч вслед за ней из пункта A вышла легковая машина со скоростью 90км/ч.На каком расстоянии из пункта A легковая машина догонит грузовую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть время легковой будет х ч , тогда время грузовой (х + 2) ч. 60 * (х+2) = 90х; 60х+120 = 90х; 30х = 120; х = 120 : 30; х= 4 часа. 4 * 90 = 360 (км)
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