Сторона ромба равно 8 м, а один из его углов 120градусов. Найдите площадь ромба
Математика
Сторона ромба равно 8 м, а один из его углов 120градусов. Найдите площадь ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = a^2 * sin a; S = 8^2 * sin120 = 64 * sin60 = 64 * корень из 3/2 = 32*корень из 3.(м2)
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