Измерения прямоугольного параллелепипеда относятся как 2:3:5, а площадь его поверхности равна 62кв.дм. Найдите измерения прямоугольного параллелепипеда.

Гость: Гость:

Пусть коэф. пропорциональности равен х. Тогда измерения a = 2x; b = 3х, с = 5х. S=2*(ab + ac + bc). 2*(2х*3х + 2х*5х + 3х*5х) = 62; 6х^2 + 10х^2 + 15х^2 = 31; 31х^2 = 31; х^2 = 1; х = 1; Тогда a = 2*1=2 дм; b = 3*1=3 дм;, с = 5*1=5 дм; Ответ: 2 дм, 3 дм, 5 дм.