Сколько нулей будет в произведении всех натуральных чисел от 30 до 80??
Математика
Сколько нулей будет в произведении всех натуральных чисел от 30 до 80??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 нулей 1 31*32* .40 нулей 2 (32*35*40) 41*42*...*50 нулей 3 (42*45*44*50) 51*52*...*60 нулей 2 (52*55*60) 61*62* *70 нулей 2 (62*65*70) 71*72*...*80 нулей 3 (72*75*80) итого 13 нулей
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