длина комнаты 5 м ширина 4м начертить план комнаты в масштабе 1 к 100..

Математика
длина комнаты 5 м ширина 4м начертить план комнаты в масштабе 1 к 100..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5м=500 см; 4м = 400 см; 500 : 100 = 5(см); 400 : 100 = 4(см). Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 4 см. (10 клеточек и 8 клеточек)
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