Какие электромагнитные колебания нозываются незатухающими
Физика
Какие электромагнитные колебания нозываются незатухающими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
колебания называются незатухающими если, при отсутствии активного сопротивления амплитуда колебаний остается неизменной
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