В первом киоске на 30 десятков воздушных шаров больше, чем во втором,и на 10 десятков меньше чем в третьем. на сколько десятков шаров больше в третьем киоске чем во втором
Алгебра
В первом киоске на 30 десятков воздушных шаров больше, чем во втором,и на 10 десятков меньше чем в третьем. на сколько десятков шаров больше в третьем киоске чем во втором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что во втором киоске х десятков воздушных шаров, тогда в первом киоске - (х+30) десятков шаров, также из условия задачи известно, что в первом киоске на 10 десятков шаров меньше, чем в третьем I киоск - x+30 (дес.) шаров II киоск - x (дес.) шаров III киоск - х+30+10=x+40 (дес.) шаров x+40-x=40 Ответ: на 40 десятков шаров в третьем киоске больше, чем во втором.
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