Вставь неоднородные определения. 1.Никто не подозревал, что в молодом ..... французе таился разбойник
Русский язык
Вставь неоднородные определения. 1.Никто не подозревал, что в молодом ..... французе таился разбойник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Никто не подозревал, что в молодом вежливом высоком французе таился разбойник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В первом киоске на 30 десятков воздушных шаров больше, чем во втором,и на 10 десятков меньше чем в третьем. на сколько десятков шаров больше ...
Алгебра