Периметр треугольника 44см.Одна из его сторон на 4см меньше другой и в 2 раза больше 3 стороны.Найдите стороны треугольника

Алгебра

Периметр треугольника 44см.Одна из его сторон на 4см меньше другой и в 2 раза больше 3 стороны.Найдите стороны треугольника

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