Периметр треугольника 44см.Одна из его сторон на 4см меньше другой и в 2 раза больше 3 стороны.Найдите стороны треугольника
Алгебра
Периметр треугольника 44см.Одна из его сторон на 4см меньше другой и в 2 раза больше 3 стороны.Найдите стороны треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть третья сторона х см, тогда первая 2х см а вторая (2х + 4). Так как Периметр треугольника 44см, то х + 2х + 2х + 4 = 44; 5х + 4 = 44; 5х=40; х= 8(см) третья сторона; 8 * 2=16(см) первая сторона; 16 + 4 = 20(см) вторая сторона;
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