с двух полей, урожайности которых равны 25ц га и 36 ц га, вместе собрали 244ц ржи. найдите площади полей, учитывая, что вместе они составляют 85 га
Математика
с двух полей, урожайности которых равны 25ц га и 36 ц га, вместе собрали 244ц ржи. найдите площади полей, учитывая, что вместе они составляют 85 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь 1 поля х га, тогда площадь 2 поля (85 - х) га. Значит с 1 поля собрали 25х ц, а со 2 поля собрали 36 * (85 - х) ц. Так как вместе собрали 244ц, то 25х + 36 * (85 - х) = 244; 25х + 3060 - 36х = 244; -11х = -2816; х = 256 (га) У Вас ошибк а в условии или в единицах измерения
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