Из куста ситца можно сшить 32 детских платья или 16 платьев для взрослых.На каждое детское платье идёт 2 м ситца. Сколько метров ситца идёт на каждое платье для взрослых?
Математика
Из куста ситца можно сшить 32 детских платья или 16 платьев для взрослых.На каждое детское платье идёт 2 м ситца. Сколько метров ситца идёт на каждое платье для взрослых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32 * 2 = 64 (м) весь кусок. 2) 64 : 16 = 4 (м) на одно взрослое платье
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