Из куста ситца можно сшить 32 детских платья или 16 платьев для взрослых.На каждое детское платье идёт 2 м ситца. Сколько метров ситца идёт на каждое платье для взрослых?

Математика

Из куста ситца можно сшить 32 детских платья или 16 платьев для взрослых.На каждое детское платье идёт 2 м ситца. Сколько метров ситца идёт на каждое платье для взрослых?

Автор: Гость