Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох если В(3,3)
Геометрия
Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох если В(3,3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка В(3,3) находится на биссектрисе первой четверти. Угол между положительными полуосями Ох и Оу = 90 градусов. Тогда угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох = 90 : 2 = 45 градусов
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