ВЫРАЗИ ДЛИННУ ОТРЕЗКА В ДЕЦЕМЕТРАХ ДЛИННА КОТОРОГО 12 СМ

Математика
ВЫРАЗИ ДЛИННУ ОТРЕЗКА В ДЕЦЕМЕТРАХ ДЛИННА КОТОРОГО 12 СМ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 1 дм =10 см 12 см : 10 = 1,2 дм 
Гость:
12 сантиметров= 1 децеметров 2 сантиметра ИЛИ 1 целая,2 десятых / 2 децеметров. 
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