велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. ВОЗВРАЩАЯСЬ из А в В он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше, чем на путь из А в В. Сколько километров между А и В?

Алгебра

велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. ВОЗВРАЩАЯСЬ из А в В он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше, чем на путь из А в В. Сколько километров между А и В?

Автор: Гость