велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. ВОЗВРАЩАЯСЬ из А в В он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше, чем на путь из А в В. Сколько километров между А и В?
Алгебра
велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. ВОЗВРАЩАЯСЬ из А в В он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше, чем на путь из А в В. Сколько километров между А и В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км путь АВ. Время потраченное на прохождение АВ равно х/12 ч., а на ВА равно х/18 ч. Составим уравнение: х/12 -х/18 = 1/4, (3х-2х)/36=9/36, х=9. Ответ: 9 км.
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