Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки, это составило 3/5 от общего количества. Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки, это составило 3/5 от общего количества.

Алгебра

Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки, это составило 3/5 от общего количества. Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки, это составило 3/5 от общего количества.

Автор: Гость