 Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки, это составило 3/5 от общего количества.  Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки, это составило 3/5 от общего количества.

Алгебра
 Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки, это составило 3/5 от общего количества.  Пять друзей купили конфеты и сразу съели по три штуки, это составило 3/5 от общего количества.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15 это 3/5 15/3*5=25 конфет было
Гость:
1) 5 * 3 = 15 (к) съели всего. 2) 15 : 3/5 = 15 * 5/3 = 5*5 = 25(к) всего
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