Велосипедист проехал 7 км по шоссе и 5 км по проселочной дороге, затратив на весь путь 1 час. По проселку он ехал со скоростью, на 4 км/ч меньшей, чем по шоссе. С какой скоростью велосипедист ехал по шоссе?
Алгебра
Велосипедист проехал 7 км по шоссе и 5 км по проселочной дороге, затратив на весь путь 1 час. По проселку он ехал со скоростью, на 4 км/ч меньшей, чем по шоссе. С какой скоростью велосипедист ехал по шоссе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/x+5/y=1 y=x-4 7/x+5/(x-4)=1 7x-28+5x=x^2-4x x^2-16x+28 =0 D =12 x1=14 км в часx2=2 нам не подходит x2=2 y=14-4=10 км в часъ ответ 14 км в час велосипедист ехал по шоссе
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