Велосипедист проехал 7 км по шоссе и 5 км по проселочной дороге, затратив на весь путь 1 час. По проселку он ехал со скоростью, на 4 км/ч меньшей, чем по шоссе. С какой скоростью велосипедист ехал по шоссе?

Алгебра

Велосипедист проехал 7 км по шоссе и 5 км по проселочной дороге, затратив на весь путь 1 час. По проселку он ехал со скоростью, на 4 км/ч меньшей, чем по шоссе. С какой скоростью велосипедист ехал по шоссе?

Автор: Гость