Расстояние между двумя городами1000 км. Машина проезжает его за 5 часов, а автобус за 20 часов. Через сколько часов произойдет встреча, если они выедутодновременно навстречу друг другу?

Математика

Расстояние между двумя городами1000 км. Машина проезжает его за 5 часов, а автобус за 20 часов. Через сколько часов произойдет встреча, если они выедутодновременно навстречу друг другу?

Автор: Гость