Расстояние между двумя городами1000 км. Машина проезжает его за 5 часов, а автобус за 20 часов. Через сколько часов произойдет встреча, если они выедутодновременно навстречу друг другу?

Математика
Расстояние между двумя городами1000 км. Машина проезжает его за 5 часов, а автобус за 20 часов. Через сколько часов произойдет встреча, если они выедутодновременно навстречу друг другу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 : 5 = 200 км/час скорость машины 1000 : 20 = 50 км/час скорость автобуса 200 + 50 = 250 км/час общая скорость машины и автобуса 1000 : 250 = 4 часа через 4 часа произойдёт встреча
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