Папа, мама и сын поехали навестить бабушку. Общее расстояние, которое им надо проехать 1300 километров. Через 325 км они остановились перекусить в придорожном кафе. Какую часть пути им осталось проехать?

Алгебра
Папа, мама и сын поехали навестить бабушку. Общее расстояние, которое им надо проехать 1300 километров. Через 325 км они остановились перекусить в придорожном кафе. Какую часть пути им осталось проехать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1300-325=975км осталось 975/1300=3/4осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Велосипедист проехал 7 км по шоссе и 5 км по проселочной дороге, затратив на весь путь 1 час. По проселку он ехал со скоростью, на 4 км/ч меньшей, ...
Ответить
Математика
Расстояние между двумя городами1000 км. Машина проезжает его за 5 часов, а автобус за 20 часов. Через сколько часов произойдет встреча, если они вы...
Ответить
Математика
Билет на наземный транспорт стоил 20руб.,после повышения цены на 10процентов сколько билетов можно купить на 150руб.
Ответить
Математика
ВЫРАЗИ ДЛИННУ ОТРЕЗКА В ДЕЦЕМЕТРАХ ДЛИННА КОТОРОГО 12 СМ
Ответить
Алгебра
велосипедист проехал путь АВ со скоростью 12км/ч. ВОЗВРАЩАЯСЬ из А в В он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше, чем ...
Ответить