велосипедист проехал путь AB со скоростью 12км/ч. Возвращаясь из B в A , он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше, чем на путь...

Гость: Гость:

Пусть длина пути равна х км. Тогда x/12 время из А в В; а x/18 время из В в А. 15 мин =1/4 ч. Значит х/12 - х/18 = 1/4; (умножим всё на 36) 3х- 2х=9; x=9. Ответ 9 км