велосипедист проехал путь AB со скоростью 12км/ч. Возвращаясь из B в A , он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше, чем на путь...
Алгебра
велосипедист проехал путь AB со скоростью 12км/ч. Возвращаясь из B в A , он развил скорость 18км/ч и затратил на обратный путь на 15 мин меньше, чем на путь...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 м= 15/60=1/4 час x/12-x/18=1/4 3x/36- 2x/36 =9/36 x=9 ответ 9 км
Гость:
Пусть длина пути равна х км. Тогда x/12 время из А в В; а x/18 время из В в А. 15 мин =1/4 ч. Значит х/12 - х/18 = 1/4; (умножим всё на 36) 3х- 2х=9; x=9. Ответ 9 км
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