Тема;сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.предложения с однородными подчинениями Задание;шесть предложений с художественой литературы с однородными подчинениями????

Гость: Гость:

1. Пете хотелось смотреть и смотреть на неё, как она говорит, как качается в диковинном кресле, как звенят медные колечки (Т. Толстая). 2. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник и как дрова трещат и стреляют (И. Бунин). 3. Нельзя было давать сражения, когда ещё не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на месте убитых, не наелись и не выспались люди (Л. Толстой). 4. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она... (А. Пушкин) 5. Дерсу сказал, что это не тучи, а туман и что завтра будет день солнечный и даже жаркий (В. Арсеньев) 6. Отец мой говорил мне, что он не видывал таких хлебов и что нынешний год урожай отличный (Аксаков).