в классе учатся мальчики и девочки , всего 30 человек. Вася посчитал , что если каждая девочка принесёт по 3 кг. макулатуры , а каждый мальчик по 5кг. , то всего учащиеся соберут 122кг. макулатуры . Сколько в классе мальчиков ?

Математика

в классе учатся мальчики и девочки , всего 30 человек. Вася посчитал , что если каждая девочка принесёт по 3 кг. макулатуры , а каждый мальчик по 5кг. , то всего учащиеся соберут 122кг. макулатуры . Сколько в классе мальчиков ?

Автор: Гость