в классе учатся мальчики и девочки , всего 30 человек. Вася посчитал , что если каждая девочка принесёт по 3 кг. макулатуры , а каждый мальчик по 5кг. , то всего учащиеся соберут 122кг. макулатуры . Сколько в классе мальчиков ?
Математика
в классе учатся мальчики и девочки , всего 30 человек. Вася посчитал , что если каждая девочка принесёт по 3 кг. макулатуры , а каждый мальчик по 5кг. , то всего учащиеся соберут 122кг. макулатуры . Сколько в классе мальчиков ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - девочки у - мальчики х+у=30 3х+5у=122 х=30-у 3(30-у)+5у=122 90-3у+5у=122 90-2у=122 2у=32 у=16 мальчиков х=30-16=14 девочек
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