спортсмен, масса которого 80 кг,скользит на коньках. Какое давление оказывает он на лед,если длина одного конька 40 см,а ширина лезвия 3 мм?

Физика

спортсмен, масса которого 80 кг,скользит на коньках. Какое давление оказывает он на лед,если длина одного конька 40 см,а ширина лезвия 3 мм?

Автор: Гость