спортсмен, масса которого 80 кг,скользит на коньках. Какое давление оказывает он на лед,если длина одного конька 40 см,а ширина лезвия 3 мм?
Физика
спортсмен, масса которого 80 кг,скользит на коньках. Какое давление оказывает он на лед,если длина одного конька 40 см,а ширина лезвия 3 мм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=80 кг L=40 см=0,4 м h=3 см =0,03 м g=9,8 м/с² Найти p. Решение: p=F/S F=mg S=Lh p=mg/(Lh) p=80 кг 9,8 м/с²/(0,4 м 0,03 м)≈6533,3 Па Ответ: p=6533,3 Па
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