Бригаде было дано задане собрать 280 ц винограда.Она собрала 350 ц.На сколько процентов бригада перевыполнила задание?На сколько процентов бригада выполнила задание?

Математика

Бригаде было дано задане собрать 280 ц винограда.Она собрала 350 ц.На сколько процентов бригада перевыполнила задание?На сколько процентов бригада выполнила задание?

Автор: Гость