Бригаде было дано задане собрать 280 ц винограда.Она собрала 350 ц.На сколько процентов бригада перевыполнила задание?На сколько процентов бригада выполнила задание?

Математика
Бригаде было дано задане собрать 280 ц винограда.Она собрала 350 ц.На сколько процентов бригада перевыполнила задание?На сколько процентов бригада выполнила задание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280----100% 350----? 350*100/280=125% 125%-100%=25% на 25% бригада перевыполнила задание
Гость:
1) 350 * 100 : 280 = 125 % составляют 350 ц на столько процентов бригада выполнила задание. 2) 125 - 100 = 25 % На столько процентов бригада перевыполнила задание
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