сколько показывают часы,если до конца суток осталось 1/4 часть времени,прошедшего от их начала?
Математика
сколько показывают часы,если до конца суток осталось 1/4 часть времени,прошедшего от их начала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 / 4 * 1 = 6 (часов) осталось 24 - 6 = 18 (часов) прошло Ответ: 18 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
периметр прямоугольника равен 6дм 8см ,одна из его сторон на 1 дм 6см короче второй .найдите площадь этого прямоугольника.
Русский язык
Тема;сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.предложения с однородными подчинениями Задание;шесть предложений с художественой лите...
Математика
в классе учатся мальчики и девочки , всего 30 человек. Вася посчитал , что если каждая девочка принесёт по 3 кг. макулатуры , а каждый мальчик по 5...
Математика
алеша прочитал 4/11 книги в первый день,а во второй прочитал на 1/11 ,больше чем в первый день. какую часть кники прочитал алеша за два дня? скольк...