Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий а другой из 26 бросков имел 15 попаданий . Найти для каждого мальчика , какую часть составляли попадания от числа бросков.

Математика

Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий а другой из 26 бросков имел 15 попаданий . Найти для каждого мальчика , какую часть составляли попадания от числа бросков.

Автор: Гость