Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий а другой из 26 бросков имел 15 попаданий . Найти для каждого мальчика , какую часть составляли попадания от числа бросков.
Математика
Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий а другой из 26 бросков имел 15 попаданий . Найти для каждого мальчика , какую часть составляли попадания от числа бросков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЕРВЫЙ ПОПАЛ 13/20 второй ПОПАЛ 15/26
Гость:
1) 13/20 часть попаданий первого мальчика 2) 15/26 часть попаданий второго мальчика; 13/20 = 169/260; 15/26 = 150/260 ; 169/260 > 150/260 - результат первого мальчика лучше
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