шпагат длиной 9 м разрезали на две части. Длина одной части в 2 раза больше длины другой. Найди длину каждой части.

Математика

шпагат длиной 9 м разрезали на две части. Длина одной части в 2 раза больше длины другой. Найди длину каждой части.

Автор: Гость