шпагат длиной 9 м разрезали на две части. Длина одной части в 2 раза больше длины другой. Найди длину каждой части.
Математика
шпагат длиной 9 м разрезали на две части. Длина одной части в 2 раза больше длины другой. Найди длину каждой части.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим одну часть "х", тогда вторая часть будет равна 2х. х+2х=9 3х=9 х=3 первая часть равна 3м, а вторая 6м
Гость:
1+2=3 части 9/3=3 один кусок 3*2=6 второй кусок
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