Даны прямая l и точка М, не лежащая на этой прямой. Через точку М: а) проведите прямые а,b, пересекающие прямую L б) проведите прямую с, параллельную прямой L
Геометрия
Даны прямая l и точка М, не лежащая на этой прямой. Через точку М: а) проведите прямые а,b, пересекающие прямую L б) проведите прямую с, параллельную прямой L
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
составьте словосочетания с данными наречиями:1)вдребезги,в заперти,всмятку,врасплох,втихомолку,впопытках,второпях.2)впотёмках,внасмешку,вохапку
Физика
спортсмен, масса которого 80 кг,скользит на коньках. Какое давление оказывает он на лед,если длина одного конька 40 см,а ширина лезвия 3 мм?