Даны прямая l и точка М, не лежащая на этой прямой. Через точку М: а) проведите прямые а,b, пересекающие прямую L б) проведите прямую с, параллельную прямой L

Геометрия
Даны прямая l и точка М, не лежащая на этой прямой. Через точку М: а) проведите прямые а,b, пересекающие прямую L б) проведите прямую с, параллельную прямой L
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