найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его измерения:4см,6см,8см. 6см,6дм,6м.
Математика
найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его измерения:4см,6см,8см. 6см,6дм,6м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его измерения:4см,6см,8см. 6см,6дм,6м. 4+6+8=18(см) 6дм=60см 6м=600см 6+60+600=666(см)
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