Если около каждого дома посадить по 9 саженцев,то не хватит 100 саженцев,а если по 5 саженцев,то 20 саженцев останется.Сколько домов?Сколько саженцев?

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Пусть х - количество домов. Если сажать по 9 саженцев , то получается 9х; если по 5, то 5х. По условию задачи в первом случае не хватит 100 саженцев: 9х-100, во втром останутся лишние: 5х+20. Составим уравнение: 9х-100=5х+20 4х=120 х=30 домов. Саженцев будет 5*30+20=170 Ответ: 30 домов и 170 саженцев