№396. Спостерігач,що перебуває в точці А, бачить кінець жердини В і верхню точку вежі D?причому точки А, В і D розміщені на одній прямій (рис 115).Визначте висоту вежі,якщо ВС=4 м, АС=6 м, АЕ=90 м.
Геометрия
№396. Спостерігач,що перебуває в точці А, бачить кінець жердини В і верхню точку вежі D?причому точки А, В і D розміщені на одній прямій (рис 115).Визначте висоту вежі,якщо ВС=4 м, АС=6 м, АЕ=90 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
шпагат длиной 9 м разрезали на две части. Длина одной части в 2 раза больше длины другой. Найди длину каждой части.
Математика
Если около каждого дома посадить по 9 саженцев,то не хватит 100 саженцев,а если по 5 саженцев,то 20 саженцев останется.Сколько домов?Сколько саженцев?
Геометрия
Даны прямая l и точка М, не лежащая на этой прямой. Через точку М: а) проведите прямые а,b, пересекающие прямую L б) проведите прямую с, параллельн...