№396. Спостерігач,що перебуває в точці А, бачить кінець жердини В і верхню точку вежі D?причому точки А, В і D розміщені на одній прямій (рис 115).Визначте висоту вежі,якщо ВС=4 м, АС=6 м, АЕ=90 м.

Геометрия

№396. Спостерігач,що перебуває в точці А, бачить кінець жердини В і верхню точку вежі D?причому точки А, В і D розміщені на одній прямій (рис 115).Визначте висоту вежі,якщо ВС=4 м, АС=6 м, АЕ=90 м.

Автор: Гость