как решить задачу по математике В магазине продают 25 упаковок по 10 куриных яиц и 7 упаковок по 10 перепелиных яиц.сколько всего яиц?
Математика
как решить задачу по математике В магазине продают 25 упаковок по 10 куриных яиц и 7 упаковок по 10 перепелиных яиц.сколько всего яиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25х10=250 7х10=70 250+70=320 всего
Гость:
( 25 * 10 ) + ( 7 * 10 ) = 320 (всего)
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