как решить задачу по математике В магазине продают 25 упаковок по 10 куриных яиц и 7 упаковок по 10 перепелиных яиц.сколько всего яиц?

Математика

как решить задачу по математике В магазине продают 25 упаковок по 10 куриных яиц и 7 упаковок по 10 перепелиных яиц.сколько всего яиц?

Автор: Гость