две сестры и младший брат слепили 24 вареника.сестры слепили по 9 вареников.сколько вареников слепил брат?

Математика

две сестры и младший брат слепили 24 вареника.сестры слепили по 9 вареников.сколько вареников слепил брат?

Автор: Гость