две сестры и младший брат слепили 24 вареника.сестры слепили по 9 вареников.сколько вареников слепил брат?
Математика
две сестры и младший брат слепили 24 вареника.сестры слепили по 9 вареников.сколько вареников слепил брат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х9=18 сёстры 24-18=6 брат
Гость:
ответ получается шесть 9 * 2 = 18 24-18 = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
расстояние от кончика носа ехидны до кончика ее хвоста 80 см длина мордочки 5см хвоста 1см какова длина телааааа ехидны
Алгебра
коллекция состоит из марок "Флора " и марок "фауна" собранных в отношении 4:5. Какой примерно процент в этой коллекции составляют марки "Фауна"
Геометрия
№396. Спостерігач,що перебуває в точці А, бачить кінець жердини В і верхню точку вежі D?причому точки А, В і D розміщені на одній прямій (рис 115)....