две сестры и младший брат слепили 24 вареника.сестры слепили по 9 вареников.сколько вареников слепил брат?

Математика
две сестры и младший брат слепили 24 вареника.сестры слепили по 9 вареников.сколько вареников слепил брат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х9=18 сёстры 24-18=6 брат
Гость:
ответ получается шесть 9 * 2 = 18 24-18 = 6
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