Расчитаете сколько глюкозы синтезировано растениями в ходе фотосинтеза,если известно,что при этом выделилось 22 400 литров кислорода.

Биология

Расчитаете сколько глюкозы синтезировано растениями в ходе фотосинтеза,если известно,что при этом выделилось 22 400 литров кислорода.

Автор: Гость