Расчитаете сколько глюкозы синтезировано растениями в ходе фотосинтеза,если известно,что при этом выделилось 22 400 литров кислорода.
Биология
Расчитаете сколько глюкозы синтезировано растениями в ходе фотосинтеза,если известно,что при этом выделилось 22 400 литров кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6СО2 + 6Н20 =С6Н1206 + 602 кол-во вещества О2 = 22 400 л поделить 22,4 =1000 моль по уравнению на 1 моль глюкозы 6 моль кислорода кол-во вещества глюкозы = 1000 поделить 6 =166 моль масса глюкозы = 166 умножить 180 = 29 880 грамм
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