докожите что разность 111111-222 является квадратом натурального числа
Алгебра
докожите что разность 111111-222 является квадратом натурального числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
111111-222=110889 √110889=333
Гость:
111111 - 222 = 111(1001 - 2) = 111 * 999 = 111 * 111 * 9 = 111^2 * 3^2 = (111 * 3)^2 что и требовалось доказать
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