1) Скорость моторной лодки по течению реки 27км/ч,а против течения 19км/ч.Найдите скорость течения реки и скорость моторной лодки по озеру. 2) Скорость течения реки 5 км/ч.Теплоход проплыл по течению 240 км за 8ч.Какое ...

Математика

1) Скорость моторной лодки по течению реки 27км/ч,а против течения 19км/ч.Найдите скорость течения реки и скорость моторной лодки по озеру. 2) Скорость течения реки 5 км/ч.Теплоход проплыл по течению 240 км за 8ч.Какое время необходимо затратить ему на обратный путь,если собственная скорость теплохода не изменилась?

Автор: Гость