1) Скорость моторной лодки по течению реки 27км/ч,а против течения 19км/ч.Найдите скорость течения реки и скорость моторной лодки по озеру. 2) Скорость течения реки 5 км/ч.Теплоход проплыл по течению 240 км за 8ч.Какое ...
Математика
1) Скорость моторной лодки по течению реки 27км/ч,а против течения 19км/ч.Найдите скорость течения реки и скорость моторной лодки по озеру. 2) Скорость течения реки 5 км/ч.Теплоход проплыл по течению 240 км за 8ч.Какое время необходимо затратить ему на обратный путь,если собственная скорость теплохода не изменилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задача1 1)27-19=8(км/ч)- скорость течения реки дважды 2)8:2=4(км/ч)- скорость течения реки 3)27-4=23( км/ч)- собственная скорость лодки задача2 1)240:8=30 (км/ч) -скорость по течению 2) 30-5=25(км/ч) собственная скорость теплохода 3) 25-5=20(км/ч) скорость против течения 4) 240:20= 12(ч) потребуется теплоходу на обратный путь
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