Сторона одного куба 9 см, а другого 5 см.На сколько объём первого больше объёма второго?На сколько площадь поверхности первого куба больше площади поверхности второго?

Математика
Сторона одного куба 9 см, а другого 5 см.На сколько объём первого больше объёма второго?На сколько площадь поверхности первого куба больше площади поверхности второго?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона одного куба 9 см, а другого 5 см.На сколько объём первого больше объёма второго?На сколько площадь поверхности первого куба больше площади поверхности второго? S=a^2*6 V=a^3 S1= 81*6=486 s2=25*6=150 V1=9^3=729 V2=5^3=125 S1-S2=486-150=336 V1-V2= 729-125= 604
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