Сторона одного куба 9 см, а другого 5 см.На сколько объём первого больше объёма второго?На сколько площадь поверхности первого куба больше площади поверхности второго?

Математика

Сторона одного куба 9 см, а другого 5 см.На сколько объём первого больше объёма второго?На сколько площадь поверхности первого куба больше площади поверхности второго?

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