турист проехал на машине четыре девятых части всего пути.Какой длины намеченный путь,если на машине турист проехал 200 км?

Математика

турист проехал на машине четыре девятых части всего пути.Какой длины намеченный путь,если на машине турист проехал 200 км?

Автор: Гость