Составь выражение: в два киоска привезли n кг. помидоров, причем в первый киоск привезли в 4 раза больше, чем во второй. Сколько килограммов помидоров привезли в каждый киоск?
Математика
Составь выражение: в два киоска привезли n кг. помидоров, причем в первый киоск привезли в 4 раза больше, чем во второй. Сколько килограммов помидоров привезли в каждый киоск?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n-(n:4) (кг) вот выражение
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