Составь выражение: в два киоска привезли n кг. помидоров, причем в первый киоск привезли в 4 раза больше, чем во второй. Сколько килограммов помидоров привезли в каждый киоск?

Математика

Составь выражение: в два киоска привезли n кг. помидоров, причем в первый киоск привезли в 4 раза больше, чем во второй. Сколько килограммов помидоров привезли в каждый киоск?

Автор: Гость