папа и сын плыли в лодке по течению реки. сын уронил за борт папину шляпу. через 17 мин папа заметил пропажу, развернул лодку и поплыл навстречу шляпе. при этом лодка плыла с той же собственной скоростью. через сколько минут он...
Математика
папа и сын плыли в лодке по течению реки. сын уронил за борт папину шляпу. через 17 мин папа заметил пропажу, развернул лодку и поплыл навстречу шляпе. при этом лодка плыла с той же собственной скоростью. через сколько минут они встретят шляпу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 17 мин лодка проплыла 17*( V+V1)км но вместе с ней в туже сторону плыла шляпа . Она проплыла 17V1км Найдём разность расстояний 17v+17v1 -17 v1=17v На такое расстояние лодка обгонит шляпу. Когда лодка повернула, то на поплыла навстречу шляпе. До встечи им надо преодолеть расстояние 17v км. Найдём скорость их сближения v-v1+v1= v км\мин. Пусть лодка встретит шляпу через х мин.Тогда х=17v\v=17 мин.
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