разобрать по составу слово заинька
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разобрать по составу слово заинька
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Заинька. за(корень), иньк(суффикс),а(окончание)
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