Один насос может наполнить бак нефтью за 16 мин, другой - за 15 мин, а третий - за 18 мин.Какую часть бака могут наполнить нефтью все тир насоса вместе за 1 мин?
Математика
Один насос может наполнить бак нефтью за 16 мин, другой - за 15 мин, а третий - за 18 мин.Какую часть бака могут наполнить нефтью все тир насоса вместе за 1 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый за 1мин 1\16 второй за 1 мин 1\15 третий 1\18 . Сложим 1\16+1\15+1\18 = общий знаменатель 720 получим( 45 +48+40)\720 =133\720 части з 1 мин.
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