Один насос может наполнить бак нефтью за 16 мин, другой - за 15 мин, а третий - за 18 мин.Какую часть бака могут наполнить нефтью все тир насоса вместе за 1 мин?

Математика

Один насос может наполнить бак нефтью за 16 мин, другой - за 15 мин, а третий - за 18 мин.Какую часть бака могут наполнить нефтью все тир насоса вместе за 1 мин?

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