у пети 5 яблок а у маши на 3 больше чем у пети сколько у маши яблок
Математика
у пети 5 яблок а у маши на 3 больше чем у пети сколько у маши яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8 яблок у Маши
Гость:
1)5+3=8(яблок)-у Маши ответ:у Маши 8яблок
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