Арбуз весит столько же, сколько a яблок. А каждое яблоко весит столько же, сколько b груш. Сколько груш уравновесит один арбуз?
Математика
Арбуз весит столько же, сколько a яблок. А каждое яблоко весит столько же, сколько b груш. Сколько груш уравновесит один арбуз?
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Гость:
Тут получается b * a задача в принципе не очень сложная
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