Арбуз весит столько же, сколько a яблок. А каждое яблоко весит столько же, сколько b груш. Сколько груш уравновесит один арбуз?

Математика

Арбуз весит столько же, сколько a яблок. А каждое яблоко весит столько же, сколько b груш. Сколько груш уравновесит один арбуз?

Автор: Гость