Арбуз весит столько же, сколько a яблок. А каждое яблоко весит столько же, сколько b груш. Сколько груш уравновесит один арбуз?

Математика
Арбуз весит столько же, сколько a яблок. А каждое яблоко весит столько же, сколько b груш. Сколько груш уравновесит один арбуз?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут получается b * a задача в принципе не очень сложная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
понятие популяция
Ответить
Математика
Вдоль забора растут 8 кустов малины. Число ягод на соседних кустах отличается на один. Может ли на всех кустах вместе быть 225 ягод?
Ответить
Математика
Один насос может наполнить бак нефтью за 16 мин, другой - за 15 мин, а третий - за 18 мин.Какую часть бака могут наполнить нефтью все тир насоса вм...
Ответить
Математика
у пети 5 яблок а у маши на 3 больше чем у пети сколько у маши яблок
Ответить
Математика
папа и сын плыли в лодке по течению реки. сын уронил за борт папину шляпу. через 17 мин папа заметил пропажу, развернул лодку и поплыл навстречу шл...
Ответить